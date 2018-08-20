Ночная стрельба в центре Харькова: появились новые видео

Сегодня, 12:10

В результате нападения погиб полицейский


В сети появились видео стрельбы, которая произошла сегодня, 20 августа, ночью у здания горсовета Харькова. Записи опубликовала на своей странице в Facebook экс-патрульная Ляна Теремкова.             

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранникаПрибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В результате стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины

На данный момент полиция устанавливает личность стрелка. По данным ведомства, нападавшему на вид примерно 40-45 лет. У мужчины было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. Его мотивы пока не установлены, но изучаются несколько версий нападения.

 
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