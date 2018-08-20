Ночная стрельба в Харькове: опубликовано видео из холла горсовета

Сегодня, 18:21

Стрелок сначала ранил охранника, а после выстрелил в полицейского


В сети появилось видео с камер наблюдения Харьковского горсовета, на котором запечатлена ночная стрельба. Видеозапись опубликовало местное издание Vgorode.

На видео злоумышленник уже находится в холле здания горсовета. Сначала он стоит на месте, а после начинает говорить и делает два выстрела в сторону входа. Когда на место прибыли полицейские, мужчина вплотную подошел к двери и сделал один залп. После этого злоумышленник поменял магазин и направился ко входу. Мужчина выстрелил трижды, переступил через раненого охранника, и вышел из здания, продолжая вести огонь.

Напомним, неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранникаПрибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В результате инцидента погиб 29-летний полицейский

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины

На данный момент полиция устанавливает личность стрелкаПо данным ведомства, нападавшему на вид примерно 40-45 лет. У мужчины было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. Кроме того, мужчина был нетрезв. На данный момент полиция изучает несколько версий нападения.
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