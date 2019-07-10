Новая инициатива в Харькове: советники семьи объяснят права, вопросы насилия и алиментов

Координаторы бесплатно будут помогать решать вопросы алиментов и побоев

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В Харькове заработали семейные советники: теперь горожане, которые сталкиваются с различными нарушениями прав в семье могут получить квалифицированную правовую помощь бесплатно. Корреспонденты "Сегодня" узнали, куда и к кому можно обратиться харьковчанам.

"Семейные советники" — это совместная инициатива Министерства юстиции Украины, Координационного центра по предоставлению правовой помощи и общественности. С прошлой осени эта услуга доступна жителям Киева, Одессы, Львова, Николаева и Ровно. И вот 8 июля такой проект стартовал в Харькове.

Как рассказал директор Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Луганской и Харьковской областях Анатолий Бородавка, советники будут разъяснять гражданам их права и предоставлять помощь в вопросах выплаты алиментов, защиты от насилия, определения родительских прав и других семейных вопросов.

Семейные советники по образованию не являются юристами или психологами, а будут выполнять роль координаторов: сотрудничать с юристами, специалистами государственной исполнительной службы Минюста, сотрудниками Минсоцполитики, Нацполиции, местными органами власти и психологами.

По словам замминистра юстиции Иванны Смачило, уже есть позитивный опыт работы советников в других городах Украины. К примеру, растет количество обращений о домашнем насилии и от женщин, и от мужчин.

"Однако это не значит, что случаев насилия в семье стало больше: люди стали понимать, что им есть куда обратиться и где получить помощь", — говорит замминистра.

В той же Ровенской области с ноября 2018-го с вопросами семейного насилия обратилось уже около 1000 человек.

Два семейных советника, прошедших специальное обучение, будут принимать жителей Харькова и области каждый вторник с 10:00 до 12:00 на базе Регионального центра бесплатной правовой помощи по адресу пл. Свободы, 5, 6-й подъезд, 3-й этаж.

"У меня есть определенный жизненный опыт, я знаю, какие вопросы могут возникнуть и как решить их в той или иной ситуации", — говорит советник на волонтерских началах Людмила Леготина.

Еще один советник Ольга Олефир говорит, что будет так называемой жилеткой, в которую можно поплакаться: "Но мне нужно не просто выслушать и пожелать успеха, а понять, куда человеку нужно обратиться, чтобы решить свою проблему".

Советники считают, что человеку будет проще получить помощь от такого помощника, поскольку тут общение будет равным и дружеским. Координаторы будут принимать людей в здании Госпрома по вторникам.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в прошлом году Минюст выставлял на продажу автомобиль Ferrari 456 GT 1998 года выпуска, который был арестован за неуплату алиментов. Должник накопил долги в размере 245 тыс. грн.

В этом году государственные исполнители Киева наложили арест на яхту, владелец которой накопил долги по уплате алиментов – мужчина задолжал своему сыну около 123,5 тыс. грн.

Журналисты также узнали, чем приходится заниматься должникам по алиментам на общественных работах:

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