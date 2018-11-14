Новое ДТП на Сумской: пострадавший в критическом состоянии
Родные пострадавшего в аварии харьковчанина ищут свидетелей столкновения
После очередного ДТП на улице Сумской в центре Харькова, где пострадали три человека, один из раненых находится в критическом состоянии, а его родственники разыскивают очевидцев происшествия.
Как стало известно, врачи диагностировали у 28-летнего мужчины открытую черепно-мозговую травму и отек головного мозга, сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает Newsroom.
По словам родственников пострадавшего харьковчанина, после столкновения с Daewoo Lanos водитель Mercedes вел себя странно и отказался проходить проверку на наличие алкоголя в крови.
В свою очередь, пресс-служба областного управления Нацполиции подтвердила отказ водителя Mercedes от прохождения тестов на "драгере", а также сообщила об открытии уголовного производства по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Стоит отметить, что авария произошла недалеко от места трагедии с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в октябре 2017 года, когда погибли шесть человек и еще шестеро получили ранения.
Напомним, ранее в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.
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