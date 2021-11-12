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Новое резонансное ДТП в Харькове: водитель был под наркотиками (обновлено)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
12 ноября, 15:49
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В аварии пострадали 13-летние мальчик и девочка. Сейчас они находятся в больнице
В Харькове новое ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове новое ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

Водитель Toyota Land Cruiser, сбивший двух подростков в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает "Суспільне".

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Новые детали

По результатам экспертизы, водитель Toyota Land Cruiser, сбивший двух подростков в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения — под влиянием метадона.

Поскольку нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения, изменена квалификация по ч.2 ст.286 УКУ на ч.2 ст. 286-1 УКУ. Новая квалификация является новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Сейчас готовится уведомление о подозрении по ч.2 ст. 286-1 УКУ, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения.

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Прокуратура будет требовать избрать для лица наиболее строгую меру пресечения на время следствия, а именно содержание лица под стражей без права на внесение залога.

Что произошло?

В Харькове произошло еще одно трагическое ДТП. На перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской элитная иномарка Toyota сбила людей, которые шли по пешеходному переходу. В ДТП пострадали 13-летние мальчик и девочка.

Как выяснил сайт "Сегодня", на место ДТП приехали следователи, пострадавших забрала "скорая".

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"Пока нет ответа на вопрос о том, пьян или трезв был водитель джипа. Следственно-оперативная группа выясняет", – сообщила нам спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

Нарушитель может быть сыном местного чиновника

Водитель Toyota Land Cruiser может быть сыном высокопоставленного местного чиновника. Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков".

Отмечается, что водитель нигде не работал, однако пользовался дорогим автомобилем. Кроме того, соседи мужчины рассказали, что подозреваемый часто странно вел себя.

Как сообщили источники Newsroom, ранее на Toyota Land Cruiser передвигался сын главы Харьковской РГА Иван Раина.

Но в момент аварии им якобы управлял Дмитрий Лысенко 1987 года рождения.

Источники "Сегодня" в правоохранительных органах пока не подтверждают, что виновник харьковского ДТП – родственник местного чиновника.

"Обычный наркоман", – так его охарактеризовали силовики.

При этом в пресс-службе харьковского облглавка полиции нам сообщили, что родственность виновника ДТП с местным чиновником не подтверждают, но и не опровергают официально.

Источники "Сегодня" среди харьковских правоохранителей заявили, что родственность не подтвердилась. Как нам стало известно, машина принадлежала Дмитрию Лысенко 1987 года рождения.

Что известно о состоянии пострадавших?

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины крушения Виктор Забашта уточнил Суспильному, что подростки получили ушибы, их травмы не угрожают жизни.

Пострадавшие дети сейчас находятся в больнице.

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