Новые аллеи, скамейки и большое озеро: каким будет сад Шевченко в центре Харькова

В Харькове в самом разгаре масштабная реконструкция сада Шевченко. Чиновники уверяют, что сейчас идет вторая очередь ремонтных работ, после которой зона отдыха изменится до неузнаваемости. Пока же харьковчанам приходится прятаться в зной на небольшом зеленом островке возле памятника Шевченко, который отреставрировали ранее. "Сегодня" выяснила, каким будет сад Шевченко после окончания всех работ и как к таким изменениям относятся горожане.

Новые аллеи, дорожки, скамейки, светильники и большое озеро с зоной отдыха — по мнению городских властей, всем этим обновленный сад приятно удивит горожан.

"Здесь появится очень красивое озеро с каскадами. Сейчас заливается базовая плита, потом будут усилены берега и сделан ряд каскадов. Уже готов фундамент под новый мост: мы будем здесь ставить совершенно другой мост. Вокруг озера можно будет погулять с детьми, будут места, где харьковчане смогут посидеть, отдохнуть", — рассказал первый вице-мэр Игорь Терехов.

Изменится и "Каскад": по словам чиновников, харьковчанам предложат новую концепцию фонтана, но какую именно, пока держат в тайне. Помимо этого, на территории сада появятся клумбы, газоны с автоматическим поливом, новые детские площадки и зона для выгула собак. В мэрии уверяют, что в саду уже практически проложили коммуникации, канавы для которых рыли вручную, чтобы не повредить ценные деревья, и скоро приступят к монтажу автоматической системы полива.

Харьковчане поддерживают идею окультуривания сада, но первыми результатами многие пока не очень довольны. После открытия первой части парка горожане начали говорить, что зону отдыха превращают в музей: местных жителей неприятно удивил запрет сидеть на газонах.

"Это мы, взрослые, понимаем, что там нельзя ходить, а ребенку все равно — он увидел детскую площадку и побежал напрямик. Потом приходится его ловить. Замечательно, что сделали детские площадки и лавки, но "мертвые" газоны я не понимаю. Где детям бегать? По асфальту, колени разбивать?" — говорит местная жительница Людмила Грищенко.

Негодуют и собачники, которые выгуливают своих питомцев рядом с табличками, на которых красуются значки и надписи о запрете выгула. "А где мне выгуливать пса? Места, где он может побегать и сходить в туалет, пока нет. Ко мне пару раз подходили патрульные и делали замечания, но в ответ я просил показать площадку для выгула собак", — жалуется житель центра.

Смущает горожан и длительность реконструкции.

"Мы с подругой живем на улице Сумской. Вечером нам некуда выйти погулять, подышать свежим воздухом. Сначала одну часть парка закрыли, теперь вторую. Оградили половину сада забором, а нам приходится тесниться на небольшом участке и ждать, пока лавочки освободятся. А дождемся ли? У нас уже возраст не тот", — сетует пенсионерка Виктория.

Горожане также уверены, что увеселительным заведениям, собственно, как и автомобилям в саду, не место. Единственное, что пока нравится отдыхающим, — это клумбы.

ХОРОНИЛИ ДЕРЕВЬЯ. Смущает харьковчан и то, что в связи со строительством многоуровневого паркинга сад уменьшится в размере — реконструкция повлекла за собой вырубку деревьев. Горожане остро отреагировали на это и даже провели "Эконцерт", во время которого устроили траурное шествие и хоронили деревья.

"Мы выражали собственную боль от происходящего. Во время шествия к нам присоединилось много людей, которые узнали об акции через соцсеть. Эти люди были готовы участвовать — нести таблички и плакаты, "хоронить" деревья и собирать подписи против вырубки сада", — рассказывает организатор "Эконцерта" Елена Миллер и добавляет, что цель акции — вернуть вырубленный участок в состав сада и высадить там деревья.

Напомним, в Голосеевском парке Киева появится лавочка-великан.

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