Новые "минирования" в Харькове: копы проверяют вокзал и аэропорт

Из-за возможной угрозы стражи порядка эвакуировали людей

В Харькове снова ищут взрывчатку. Фото: Нацполиция

В Харькове снова поступили сообщения о минированиях – стражи порядка ищут взрывчатку в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту и железнодорожном вокзале поступила в полицию 2 мая, около 10:15. По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся эвакуация, осмотр помещений и прилегающей территории.

Стоит добавить, что ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что копы подозревают – за "минированием" различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР".

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

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