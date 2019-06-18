Новые стычки из-за Жукова в Харькове: опубликовано видео

Депутата облили зеленкой

Фото: Татьяна Федоркова.

Сегодня в Харькове произошли стычки возле постамента, где ранее был установлен памятник маршалу Жукову, снесенный националистами.

Как сообщает Newsroom, несколько десятков горожан (в основном – пенсионного возраста) пришли в сквер на проспекте Петра Григоренко, чтобы возложить цветы по случаю 45-й годовщины со дня смерти Жукова. В то же время к постаменту прибыли представители националистических организаций, которые попытались сорвать мероприятие. Между оппонентами кордоном стали сотрудники полиции, однако это не спасло одиозного экс-депутата горсовета Андрея Лесика, которого во время стычки облили зеленкой.

Напомним, ранее экс-депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик вышел из СИЗО. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Тихоненков на своей странице в Facebook. В декабре 2017 года Киевский районный суд отправил под арест Лесика. Представителю "Украинского выбора" выдвинули подозрение по статье 110 УК Украины ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). В последний день января суд продлил меру пресечения еще на два месяца, однако сторонник "дружбы с Россией" подал апелляцию.

Как сообщалось, полиция открыла два дела по факту сноса памятника Жукову в Харькове.

Также мы сообщали, что в Харьковской области демонтировали памятник молодому Ленину, расположенный возле школы в селе Липцы.

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