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Новый директор завода имени Малышева получил угрозы расправы

3 июня, 17:15

Об этом сообщает "Укроборонпром"

На танковом заводе в Харькове обновляют старую бронетехнику
На танковом заводе в Харькове обновляют старую бронетехнику. Фото: Сегодня

Директору государственного предприятия "Завод им. Малышева", входящего в концерн "Укроборонпром" Александру Чурсину и его семье угрожают физической расправой.

Об этом сообщает сайт "Укроборонпрома".

Сразу после назначения Александр Чурсин столкнулся с жестким сопротивлением бывшего руководства предприятия, отмечается в сообщении. Как следствие, Чурсин и члены его семьи столкнулись с угрозами, которые поступают по телефону.
Неизвестные обещают расправиться с директором и его семьей, если он не откажется от занимаемой должности.

"В концерне убеждены, что такой беспредел, угрозы и попытки запугать нового руководителя стратегического для украинского оборонно-промышленного комплекса предприятия – недопустимы. Такая ситуация требует немедленного вмешательства правоохранителей, которые обязаны выявить злоумышленников. В свою очередь суд должен дать правовую оценку их действиям и назначить соответствующее наказание", – сказано в сообещнии.

Также в сообщении говорится, что соответствующее заявление уже передано в правоохранительные органы.

Ранее мы писали, что А.Чурсин приступил к своим к обязанностям 30 мая 2019 г.

Как сообщалось, завод имени Малышева завершил модернизацию танков.

Также мы сообщали, что Кабмин принял решение об аудите "Укроборонпрома".

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Тег Завод им. Малышева, угрозы, директор, Укроборонпром

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