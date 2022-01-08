Новый Коля Харьковский? Еще один водитель показал, как плюет на ПДД (видео)

В Харькове заметили водителя, нарушающего правила дорожного движения. Кажется, мужчина этого даже не скрывает.
Видео выложил Telegram-канал "ВЕХА (Харьков)".
"Годный лайфхак, братцы. Посмотрите, тут еще горит красный, только загорелся зеленый – мы бежим в правый ряд и потом перестраиваемся", – говорит мужчина в одном из видео.
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Потом он уточнил, что просто опаздывает на работу.
"Если пробка справа, то надо обходить слева", – сказал водитель авто.
Telegram-канал уточнил, что дело Коли Харьковского живет, пока есть вот такие "блогеры".
Авария с мажором из Харькова
- 26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове столкнулись Chevrolet Aveo и Infiniti. За рулем элитной иномарки был 16-летний парень, который ехал на красный сигнал светофора.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Водитель автомобиля Chevrolet погиб на месте.
- После ДТП 16-летний водитель и три пассажира Infiniti – двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка попали в больницу. Пока водитель-подросток был на госпитализации, он заявил копам, что его авто якобы угнали.
- Экспертиза показала, что на момент ДТП Infiniti был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
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