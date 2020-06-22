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"Обчищали" банковские карты по всему миру: в Харькове поймали банду хакеров

22 июня, 11:14

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

В группировку входили 15 человек

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали крупную группировку хакеров, которые похищали деньги с банковских карточек граждан США, Европы и Украины.

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Как рассказали в пресс-службе СБУ, в состав банды входили 15 человек. Хакеры с помощью вредоносного программного обеспечения похищали реквизиты банковских электронных счетов и персональные данные. Через электронные платежные сервисы, в том числе и российские, они переводили похищенные деньги на собственные счета в украинских и российских банках.

Для своей "работы" преступники обустроили настоящий хакерский центр. Во время обысков в нем и дома у задержанных оперативники нашли более 40 единиц компьютерной техники с фотографиями и реквизитами иностранных банковских карточек и другими доказательствами использования вредоносных программ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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"Также изъяты банковские карточки, наличные и ценности более чем на 12 миллионов гривен, документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом", – добавили в СБУ.

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Фото: СБУ

Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос о сообщение членам группы о подозрении.

Ранее мы сообщали, что два брата в Черновицкой области на взломе учетных записей "заработали" около миллиона гривен.

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Как в Ивано-Франковске поймали всемирно известного хакера Sanix – смотрите в сюжете "Сегодня":

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