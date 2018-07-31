Обманом отбирали жилье у пенсионеров: в Харькове задержали квартирных аферистов

Сегодня, 13:28

За два года преступники отобрали у пожилых людей не менее шести квартир


В Харькове задержали группу квартирных аферистов, которые втирались в доверие пенсионеров, а потом отбирали у них жилье.

Злоумышленники обманом получали доступ к документам на недвижимость, подделывали договоры купли-продажи или доверенности, и продавали жилье. За два года аферисты таким образом отобрали не менее шести квартир.

Как сообщили в полиции, организатору преступной схемы, 46-летней харьковчанке, уже объявили о подозрении. На очереди – ее сообщники.

"Во время обысков изъяты документы на недвижимое имущество, личные документы граждан. Остальным участникам преступной группы готовятся сообщения о подозрении и избрание всем участникам преступной группировки мер", – рассказал Сергей Неминущий, старший следователь Нацполиции в Харьковской области.

Ранее прокуратура Харьковской области передала в суд обвинительное заключение относительно банды аферистов, которые выманили у пожилых людей более 500 тысяч гривен, обещая им скидки в магазинах.

Напомним, не так давно в Сумах разоблачили телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 300 тысяч гривен
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