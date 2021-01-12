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Обмотал гирляндами: в Харькове мужчина издевался над ламой и быком ради заработка (видео)

12 января, 13:40

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Такой способ заработка в Сети не оценили

В Харькове предприимчивый житель решил заработать на животных во время новогодних праздников. На площадь Свободы привел ламу и быка и за деньги предлагал покатать на них детей.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

На записи видно, что хозяин обмотал светящимися гирляндами ламе шею, а быку – рога и на поводке водил их по улице. Также быка "одели": на нем была красная ткань и седло на спине.

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Видео: Харьков 1654

Отметим, что многие пользователи не оценили такой способ заработка. Владельца обвинили в издевательстве над животными.

Напомним, ранее мы рассказывали о еще одном подобном случае. В Чернигове на корпоратив привели теленка. Во время шумной вечеринки животное на привязи служило декором для фото.

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животные Харьков издевательство
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