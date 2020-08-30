Обстрел автобуса под Харьковом: суд избрал меру пресечения шестерым подозреваемым

Завтра суд примет решение еще по пяти задержанным

Киевский районный суд Харькова назначил шестерым подозреваемым в нападении 27 августа на автобус под Люботыном в Харьковской области 60 дней под стражей без права внесения залога. Об этом сообщил представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает "Укринформ".

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Он также рассказал, что все арестованные сегодня – жители Днепропетровской области.

"В течение дня Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора и избрал меру пресечения для шестерых подозреваемых в нападении на автобус в Харьковской области – содержание под стражей до 25 октября без права внесения залога", – сказал представитель прокуратуры.

По словам Чубенко, еще пятерым из 14 задержанных на данный момент изберут меру пресечения завтра, 30 августа.

Напомним, 27 августа мы сообщали, что под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами, в результате чего были ранены два человека, полиция ввела план "Сирена".

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Позже стало известно, что людей, напавших на автобус под Харьковом, задержали, советник министра внутренних дел рассказал, что на трассе Киев-Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

Видео: Х.Салтовка/Telegram

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