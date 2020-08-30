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Обстрел автобуса под Харьковом: суд избрал меру пресечения шестерым подозреваемым

30 августа, 00:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Завтра суд примет решение еще по пяти задержанным

Киевский районный суд Харькова назначил шестерым подозреваемым в нападении 27 августа на автобус под Люботыном в Харьковской области 60 дней под стражей без права внесения залога. Об этом сообщил представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает "Укринформ".

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Он также рассказал, что все арестованные сегодня – жители Днепропетровской области.

"В течение дня Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора и избрал меру пресечения для шестерых подозреваемых в нападении на автобус в Харьковской области – содержание под стражей до 25 октября без права внесения залога", – сказал представитель прокуратуры.

По словам Чубенко, еще пятерым из 14 задержанных на данный момент изберут меру пресечения завтра, 30 августа.

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Напомним, 27 августа мы сообщали, что под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами, в результате чего были ранены два человека, полиция ввела план "Сирена".

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Позже стало известно, что людей, напавших на автобус под Харьковом, задержали, советник министра внутренних дел рассказал, что на трассе Киев-Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

Видео: Х.Салтовка/Telegram

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Харьков суд харьковская область обстрелы
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