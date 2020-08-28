Обстрел автобуса под Харьковом: в полиции раскрыли подробности (фото и видео)

В нападении на автобус под Харьковом принимали участие 49 человек – жители Харькова, Днепра и Полтавы.

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Об этом на брифинге заявил начальник областного управления Нацполиции Валерий Сокуренко, сообщили на официальном сайте полиции.

"У нас есть фамилии, адреса и телефоны еще 35 человек, которые имеют отношение. Пятерых задержали. Нашли еще два автомобиля, которые принимали участие, в Полтаве. Там были задействованы элитные автомобили", - сказал он.

Также Сокуренко добавил, что, по предварительным данным, в ходе нападения использовалось только травматическое оружие, однако окончательные выводы должна предоставить баллистическая экспертиза.

Видео: Нацполиция

Кроме того, стало известно, что автобус под Водяным вначале обстреляли, потом дорогу заблокировали, а затем в салон бросили дымовую шашку и избивали людей, которые выбегали.

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Пострадали четыре человека в возрасте от 20 до 35 лет, одному – около 50-ти. Все они находятся в больнице скорой и неотложной помощи. У них диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ранение конечностей резиновыми пулями.

Сокуренко не исключил также, что нападение на трассе было провокацией.

Всем задержанным уже объявили о подозрении по статье "хулиганство", нескольким – по статье "покушение на убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Напомним, под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами. Позже советник министра внутренних дел рассказал, что на трассе Киев – Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. Позже были задержаны 14 нападавших.

Видео: Х.Салтовка/Telegram

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