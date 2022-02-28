Обстрел Харькова: снаряд упал между многоквартирными домами

Снаряды попали в жилую зону

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В результате утреннего обстрела Харькова вражеский снаряд упал между многоквартирными домами в Песочине (относится к пригороду облцентра). Об этом сообщает глава Песочинской громады Олег Чернобай.

В результате выбиты окна и повреждены коммуникации – в домах, между которыми упал снаряд, нет воды. Жертв, к счастью, нет.

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Информация про взрыв на газопроводе не подтвердилась.

Есть еще попадания снарядов в жилой зоне. Как сообщил "Суспільному" глава Высочанского поселкового совета Александр Мороз, в результате обстрелов на территории общины произошли пожары в двух домах. Огонь уже потушили. Есть ли жертвы и разрушения других объектов, устанавливают. Местные жители говорят, что есть пострадавшая женщина.

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В Харькове разбили еще одну колону техники РФ

Ранее появилось видео уничтоженной еще одной колонны броневиков РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"В Харькове разбили еще одну колонну российско-фашистских оккупантов. Русня сдается в плен или разбегается после первых же выстрелов, как крысы. Прячутся по подъездам, чердакам и подвалам. Харьков – это наш Сталинград", – написал он.