Обстрел консульства Азербайджана: полиция Харькова открыла уголовное производство (фото, видео)

В Харькове полицейские открыли уголовное производство из-за обстрела консульства Азербайджана.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным правоохранителей, неизвестные совершили выстрелы в окно и входную дверь здания.
"7 ноября около 02:30 от оператора службы "102" поступило сообщение о срабатывании сигнализации в учреждении по улице Ярослава Мудрого. На место выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции", – сообщают правоохранители.
В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли две гильзы и три остатка металла.
Так, по данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Устанавливаются все причастные к преступлению.
Напомним, в Баку заявили, что армянские вооруженные силы обстреливают из РСЗО "Смерч" город Физули и окрестные села.
Ранее сообщалось, что Азербайджан, который заявлял о ракетном обстреле армянами своих городов, ведет огонь по "столице" Нагорного Карабаха – городу Степанакерт.
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