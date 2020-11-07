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Обстрел консульства Азербайджана: полиция Харькова открыла уголовное производство (фото, видео)

7 ноября, 14:08

Мария Журенко Мария Журенко

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет

В Харькове полицейские открыли уголовное производство из-за обстрела консульства Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, неизвестные совершили выстрелы в окно и входную дверь здания.

"7 ноября около 02:30 от оператора службы "102" поступило сообщение о срабатывании сигнализации в учреждении по улице Ярослава Мудрого. На место выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции", – сообщают правоохранители.

Фото – Анна Бровко

Фото – Анна Бровко

В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли две гильзы и три остатка металла.

Фото – Анна Бровко

Фото – Анна Бровко

Так, по данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Фото – Анна Бровко

Фото – Анна Бровко

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Устанавливаются все причастные к преступлению.

Видео – Анна Бровко

Напомним, в Баку заявили, что армянские вооруженные силы обстреливают из РСЗО "Смерч" город Физули и окрестные села.

Ранее сообщалось, что Азербайджан, который заявлял о ракетном обстреле армянами своих городов, ведет огонь по "столице" Нагорного Карабаха – городу Степанакерт.

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Азербайджан Харьков консульство обстрелы
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