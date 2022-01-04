Обвал здания в Харькове: у владельца не было разрешения на строительство

Обрушилась часть здания с офисными помещениями

Инцидент произошел утром / Коллаж "Сегодня"

У владельца здания и арендаторов земли по проспекту Гагарина, 20 в Харькове, где обрушилась стена, не было разрешения на проведение строительных работ.

Об этом сообщил спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

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Подробности

Предварительно установлено, что обрушилась часть здания с офисными помещениями. Произошло это из-за стройки, которая была рядом.

"Никаких разрешений на строительство по этому адресу нет. То есть собственники рухнувшего здания и арендаторы земли вели его на свой страх и риск, самовольно", – добавляет Юрий Сидоренко.

"Не переживайте, ничего не обвалится"

В сети появился диалог из чата с арендаторами на Гагарина, 20. Работники успокаивали людей и уверяли, что ничего не случится.

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Диалог из чата с арендаторами на Гагарина, 20. Фото: telegram-канал Харьков 1654

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Диалог из чата с арендаторами на Гагарина, 20. Фото: telegram-канал Харьков 1654

Диалог из чата с арендаторами на Гагарина, 20. Фото: telegram-канал Харьков 1654

Диалог из чата с арендаторами на Гагарина, 20. Фото: telegram-канал Харьков 1654

Что произошло

Случился инцидент утром. Рядом со зданием роют фундамент под еще один дом. Также строится новая многоэтажка. В соцсетях утверждают, что обрушение произошло именно из-за этой стройки.

На месте работали сотрудники ГСЧС, прокуратуры и полиции. В ходе следствия будет устанавливаться законность строительства на территории, где произошел обвал здания.

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