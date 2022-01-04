Обвал здания в Харькове: у владельца не было разрешения на строительство

У владельца здания и арендаторов земли по проспекту Гагарина, 20 в Харькове, где обрушилась стена, не было разрешения на проведение строительных работ.
Об этом сообщил спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
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Предварительно установлено, что обрушилась часть здания с офисными помещениями. Произошло это из-за стройки, которая была рядом.
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"Никаких разрешений на строительство по этому адресу нет. То есть собственники рухнувшего здания и арендаторы земли вели его на свой страх и риск, самовольно", – добавляет Юрий Сидоренко.
"Не переживайте, ничего не обвалится"
В сети появился диалог из чата с арендаторами на Гагарина, 20. Работники успокаивали людей и уверяли, что ничего не случится.
- "Что делают на чердаке В4. Обвалится потолок. Эвакуируйте людей. Как можно работать в таких условиях"
- "Не переживайте. Ничего не обвалится. Утепляют чердак"
Что произошло
Случился инцидент утром. Рядом со зданием роют фундамент под еще один дом. Также строится новая многоэтажка. В соцсетях утверждают, что обрушение произошло именно из-за этой стройки.
На месте работали сотрудники ГСЧС, прокуратуры и полиции. В ходе следствия будет устанавливаться законность строительства на территории, где произошел обвал здания.
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