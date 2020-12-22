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Движение очереди будет как в Мавзолее: подробности церемонии прощания с Кернесом

22 декабря, 12:16

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Желающие попрощаться с мэром должны соблюдать правила карантина

В Харькове завтра, 23 декабря, пройдет церемония прощания с мэром Геннадием Кернесом. "Сегодня" выяснили, как будет организовано прощание с главой города в театре оперы и балета.

"Движение очереди будет как в Мавзолее (...) Люди будут заходить в помещение и проходить мимо гроба. Очередь будет в постоянном движении, но останавливаться возле гроба будет разрешено. Могу добавить, что при жизни Геннадий Адольфович бывал практически на всех мероприятиях, которые город проводил у нас", – рассказал "Сегодня" генеральный директор-художественный руководитель театра Олег Орищенко.

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По его словам, театр – самое оптимальное место для прощания. Он находится в центре города и удобен для большого потока людей. Желающие попрощаться с Кернесом должны соблюдать социальную дистанцию и находиться в маске.

"От города привезено огромное количество масок, дезинфекторов. Тем, кто придет без маски, это средство защиты будет выдаваться бесплатно. Также будут работать волонтеры, которые будут людей предупреждать о мерах безопасности", – уточнил Орищенко.

Напомним, мы писали, что церемонию прощания будут охранять сотни правоохранителей.

Также сообщалось, какие улицы перекроют в день похорон Кернеса.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

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Харьков похороны церемония геннадий кернес
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