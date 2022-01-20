Одним абзацем. Все о суде над виновником смертельного ДТП в Харькове Николаем Харьковским

Парня оставили в СИЗО еще на 60 суток

Харьковскому продлили арест до 19 марта/Коллаж: "Сегодня"

В Харькове в среду, 19 января, состоялся суд над 16-летними Николаем Харьковским, который 26 октября 2021 года на автомобиле Infiniti столкнулся с Chevrolet. Тогда в результате аварии погиб 58-летний Игорь Носов.

Что решил суд?

Прокуратура просила продлить арест Харьковского на два месяца. В ходе судебного заседания адвокат подозреваемого в смертельном ДТП Инна Данилова заявила, что подросток пытался проскочить на красный сигнал светофора, когда разогнал автомобиль до 180 км/ч. По словам Даниловой, парень дал показания в ходе досудебного следствия. Он рассказал, что проверял скорость автомобиля. Как заявила адвокат, Харьковский полностью признает свою вину, но отмечает, что в его действиях не было прямого умысла. Данилова называет необоснованной сумму гражданских исков от детей погибшего Игоря Носова в размере 2 млн грн. В перерыве судебного заседания дочь погибшего в ДТП Анастасия Бондаренко поговорила с подростком. Между ними вспыхнул небольшой скандал. Червонозаводской райсуд Харькова принял решение — оставить Николая Харьковского еще на 60 дней в СИЗО без права на залог. Это означает, что Харьковский будет находиться под арестом до 19 марта. Следует отметить, что адвокат обвиняемого просила назначить своему подзащитному домашний арест.