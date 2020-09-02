Огонь поднялся на высоту 11-этажного дома: в Харьковской области эвакуируют села (фото, видео)

Лесные пожары в Харьковской области продолжают распространяться и огонь уже угрожает двум селам – Гряниковка и Горобовка.

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Как рассказали очевидцы, огонь поднялся на высоту 11-этажного дома, а местные жители мобилизовались, чтобы помочь спасателям, сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".

"Чугуев просит о помощи. Местные жители начали мобилизацию, чтобы помочь пожарным тушить огонь. Горит лес. Низовой и верховой, пламя достигает высоты 11 этажа", – говорится в сообщении.

А в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что ведут эвакуацию жителей села Горобовка. Кроме того, спасатели предупредили, что пожар несет угрозу и селу Гряниковка, оттуда также начали спешно эвакуировать людей.

Видео: Telegram-канал "Харьков 1654"

Между тем в областном управлении Нацполиции заявили, что уже выставили мобильные посты, чтобы обеспечить порядок и патрулирование территории, а также регулировать движение в районе, где ведется борьба с огнем.

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По факту пожара следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой грозит лишением свободы на срок до 10 лет.

Видео: Telegram-канал "Харьков 1654"

В свою очередь глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что держит на личном контроле обеспечение борьбы с огнем в регионе.

Видео: Telegram-канал "СолнцеЛикий Харьков"

"На данный момент в тушении пожара задействовано 17 единиц техники. По тревоге поднят вертолет и самолет ГСЧС. В Двуречанский район прибыло два поезда по 180 тонн воды. Эвакуировано население села Горобовка. Сейчас прилагаются все возможные усилия для локализации огня", – заявил он.

При этом акционерное общество "Харьковгаз" заявило об отключении газоснабжения села Гряниковка, которому грозит лесной пожар.

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"Из-за пожара в лесополосе АО "Харьковгаз" вынуждено временно прекратить газоснабжение 180 клиентам компании – жителям села Гряниковка", - отметили сотрудники предприятия.

Напомним, ранее в Луганской области в Новоайдарском районе возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах. Тогда огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов.

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