Ограбление в масках Шрека в Харьковской области: появились фото и подробности

Злоумышленникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы

По факту вооруженного ограбления ювелирного магазина в городе Донец в Харьковской области полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, после совершения разбойного нападения злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле "Volkswagen Golf III". Также правоохранители озвучили приметы трех злоумышленников:

1. Рост 180-185 см, крепкого телосложения. Был одет в камуфляжную куртку, черные брюки, кроссовки черного цвета с белыми полосками, панаму голубого цвета, резиновую маску на лице.

2. Рост 180-185 см, среднего телосложения. Был одет в рубашку с длинным рукавом, брюки бежевого цвета, черные кроссовки, черную шляпу с эмблемой "NY" и платок на лице. Мужчина имеет татуировку на левой руке.

3. Рост 175-180 см, крепкого телосложения. Был одет в рубашку с длинным рукавом голубого цвета, черные брюки, черные сапоги, панаму голубого цвета и маску на лице.

На данный момент полицейские разыскивают преступников.

Напомним, нападение на магазин "Золото" произошло 25 июля около 17:00. Налетчики забрали из кассы 17 тысяч гривен и украшения на сумму около 300 тысяч гривен.

Не так давно был ограблен ювелирный магазин, расположенный в торгово-развлекательном центре Херсона.