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Охваченная огнем арка и пострадавшие: что происходит на "Барабашово" в Харькове (фото и видео)

27 февраля, 13:55

Из-за столкновений улица Академика Павлова перекрыта

Во время потасовок и взрывов на харьковском рынке "Барабашово" пострадали минимум четыре человека. Об этом рассказал директор Центра медпомощи Виктор Забашта, сообщает "Суспільне".

По его словам, у двоих пострадаших ожоги глаз, еще у двоих – обожжены руки и ноги. Они рассказали, что все травмы – результат взрыва светошумовой гранаты.

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Как выяснилось, на рынке произошли столкновения между местными предпринимателями и людьми, которые поддерживают идею демонтажа. Во время потасовок на "Барабашово" подожгли арку – огонь задел и национальный флаг. На место уже прибыли полицейские.

Из-за ситуации, по словам очевидцев, движение по улице Академика Павлова перекрыто.

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Напомним, сегодня, 27 февраля, в Харькове на въезде в ТРЦ "Барабашово", через которыйхотят проложить новую дорогу, которая соединит Салтовку и центр Харькова, случилась потасовка.

Ранее мы писали, что торговцы рынка выступают против строительства дороги. Чтобы помешать демонтажу, люди построили там баррикады. Они установили на рынке противотанковые ежи, натянули между ними цепи и подожгли шины.

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