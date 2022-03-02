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Оккупанты нанесли удар по казармам летного училища в Харькове: начался пожар

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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2 марта, 01:25
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Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданские объекты
Есть ли пострадавшие в результате обстрела — неизвестно/Фото: коллаж: "Сегодня"
Есть ли пострадавшие в результате обстрела — неизвестно/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по казармам летного училища в Харькове, расположенном на улице на Клочковской, 228.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"В Харькове был также нанесен воздушный удар по казармам летного училища на Клочковской, 228. Казармы горят", — сообщил Геращенко.

Танковое училище

Поздним вечером 1 марта враг продолжил обстреливать Харьков. Новый авиаудар пришелся на танковое училище.

По предварительным данным, противник поразил танковое училище. Детали уточняются.

Около 6 ракет прилетели в кадетский корпус. Предварительно есть погибшие. После авиаудара сдетонировал имеющийся боекомплект, внутри взрываются снаряды на складе

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8,5%
5
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8,2%
6
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7,7%
7
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