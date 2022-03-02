Оккупанты нанесли удар по казармам летного училища в Харькове: начался пожар

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по казармам летного училища в Харькове, расположенном на улице на Клочковской, 228.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
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"В Харькове был также нанесен воздушный удар по казармам летного училища на Клочковской, 228. Казармы горят", — сообщил Геращенко.
Танковое училище
Поздним вечером 1 марта враг продолжил обстреливать Харьков. Новый авиаудар пришелся на танковое училище.
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По предварительным данным, противник поразил танковое училище. Детали уточняются.
Около 6 ракет прилетели в кадетский корпус. Предварительно есть погибшие. После авиаудара сдетонировал имеющийся боекомплект, внутри взрываются снаряды на складе