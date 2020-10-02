"Он прогрессирует с каждым днем": в Харьковской мэрии рассказали о состоянии Кернеса

В горсовете Харькова заверили, что угрозы жизни Геннадия Кернеса, который сейчас лечится от коронавируса, нет.
"Волна слухов о его якобы смерти, накрывшая вчера вечером харьковские паблики и соцсети, – не более, чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за должность городского головы на предстоящих выборах", – говорится в сообщении пресс-службы.
В мэрии отметили, что отделение, в котором находится Кернес, имеет четкий регламент работы, который не предусматривает у пациента и тех, кто его навещает, никаких гаджетов. Именно этим объяснятся отсутствие какого-либо видеообращения Геннадия Кернеса к горожанам.
Несколько дней назад профессор клиники Норберт Сутторп дал официальные разъяснения относительно здоровья Геннадия Кернеса.
"Он прогрессирует с каждым днем, и мы надеемся на его полное выздоровление", – говорится в официальном письме профессора.
Напомним, о коронавирусе у харьковского городского головы стало известно 15 сентября. Он уже шесть дней находился на больничном в стабильно тяжелом состоянии. Изначально в мэрии заявляли, что не собирались вывозить Кернеса за границу на лечение. Однако 17 сентября он отправился в Германию. В мэрии рассказывали, что Кернес не хотел покидать Украину, но перелет перенес нормально. Также стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечение.
Ранее мы сообщали, что заболевший COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес рассказывал о своем состоянии.
Смотрите видео, как харьковского мэра транспортировали в Германию:
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