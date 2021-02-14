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Харьковские влюбленные в День святого Валентина сковали друг друга цепью (фото)

14 февраля, 14:00

Ольга Литвин Ольга Литвин

Пара планирует провести закованными три месяца – и установить мировой рекорд

Александр и Вика из Харькова 14 февраля в 10:00 с помощью сварки соединили руки друг друга цепью. Чтобы сделать это, пара специально приехала в Киев.

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"Заковались. Вернее, заварились", – написал в Facebook пользователь Виталий Зорин, опубликовавший фото с события.

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Пара рассчитывает провести скованными три месяца – и установить рекорд. Старт попытки зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь даже опломбировали, чтобы Александр и Вика ее тайком не снимали.

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"Пара адекватная", – на всякий случай уточнил Виталий.

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Ранее мы публиковали ТОП-9 самых странных соревнований в мире, а также поступков.

Как на День влюбленных девушке-копу сделали предложение руки и сердца – смотрите в сюжете:

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Харьков рекорд пара сварка странности цепь безумства
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