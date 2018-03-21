Опасные автомагистрали Харькова: где чаще всего происходят ДТП

Мы продолжаем спецпроект, в рамках которого рассматриваем места наибольшей концентрации ДТП на автомагистралях Харькова. Ранее вместе с экспертами мы изучили опасные участки центра, Холодной Горы, Салтовки, проспектов Гагарина и Московского. На очереди — опасные перекрестки по улице Клочковской, на проспектах Науки, Людвига Свободы и Победы.

После окончания строительства станции метро "Победа" Алексеевка превратилась в развитую окраину. Сейчас лишь на части дороги, по ул. Клочковской, продолжаются ремонтные работы. Остальные автомагистрали, которые соединяют ее с центром, оборудованы грамотно: с качественным дорожным покрытием, светофорами, современными светоотражающими знаками, пешеходными переходами, островками безопасности, хорошим светодиодным освещением. Несмотря на это. на Алексеевке с завидной регулярностью все равно происходят ДТП.

СЛОЖНОСТИ. По словам водителей и экспертов, главная проблема кроется в трафике. Чтобы не стоять в пробках, водители пытаются проехать быстрее, и нарушают правила. "По хорошему дорожному покрытию автомобилисты разгоняются. Они не хотят стоять на светофорах и проскакивают на мигающий. Другой же поток тоже не желает ждать, уступать, трогается еще на желтый сигнал, вот и встречаются такие авто на широких перекрестках. И каждый доказывает, что прав и двигался либо еще, либо уже на зеленый", — рассказывает об особенностях езды по дорогам Алексеевки автомобилист Дмитрий Сосновый.

Сложности создают и припаркованные авто, которые значительно сужают проезжую часть и мешают обзору. Катастрофическая ситуация сложилась в районе улиц Космической и Тобольской, говорят водители. На аварийность также влияет парковка возле пешеходных переходов. "На проспекте Победы есть нерегулируемые переходы, возле которых паркуют авто. За стоящими автомобилями водитель не видит пешехода, который, пользуясь преимуществом, выходит на дорогу", — говорит преподаватель ПДД в ХГАДК Ярослав Лепетюк.

Помимо этого, аварийные ситуации создают и сами пешеходы, которые игнорируют подземные переходы на ул. Отакара Яроша, ул. 23 Августа и пр-те Победы, предпочитая перелезть через защитные ограждения, разделяющие транспортные потоки, или переходя многополосные перекрестки по диагонали.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Как видим, все предпринятые меры безопасности, внедренные на этих магистралях, дают не настолько высокий положительный эффект, как хотелось бы, а все из-за простого игнорирования прописанных инструкций.

"Правила дорожного движения в Украине — одни из самых совершенных в мире. Все очень грамотно сделано, но они не работают, потому что их просто не соблюдают. Должен быть контроль за водителями и пешеходами", — считает Ярослав Лепетюк. С гонщиками нужно бороться при помощи средств видеофиксации, а пешеходов непрерывно штрафовать, ведь простые замечания не дают эффекта.

Напомним, в Украине начинают строительство качественных, но платных трасс.