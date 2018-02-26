Опасные перекрестки Харькова: пешеходов подводит лень, а водителей знаки

"Сегодня" продолжает спецпроект об опасных перекрестках города, аварии на которых продолжают уносить человеческие жизни. По информации отдела коммуникации облуправления полиции, только 24 февраля в регионе произошло 43 ДТП, в которых погибло два человека. Еще двумя погибшими смертельный список пополнился 25 февраля. Чтобы помочь водителям избежать дорожно-транспортных происшествий, мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем об аварийных участках Харькова. В предыдущих материалах рассмотрели опасные перекрестки центра города, проспектов Гагарина, Московского, Юбилейного, улицы Полтавский Шлях и Салтовского шоссе. В этот раз вместе с экспертами узнаем, где стоит соблюдать предельную осторожность, добираясь на работу с крупнейшего жилмассива — Салтовки.

Этот район харьковские водители считают опасным и достаточно сложным, несмотря на хорошую дорожную инфраструктуру. Как в любом спальном районе, на Салтовке нет предприятий, зато есть множество торгово-развлекательных центров, магазинов и рынков, потому автомагистрали в этой части города всегда перегружены, да и на Северной Салтовке движение дополнительно усложняется засильем транспортных средств, которые въезжают в город и покидают его. А это, по словам водителей, и является одной из причин аварий. Изменить ситуацию на дороге могут дополнительные дорожные знаки и обновление дорожной разметки.

"На перекрестке улиц Героев Труда и Барабашова не хватает указателя поворота налево при выезде с Барабашова. Зеленая стрелка решила бы проблему пробок на участке. А по адресу Гвардейцев Широнинцев, 27, необходимо обновить пешеходный переход. Разметка устарела, знак не видно, плюс в ночное время он не освещается", — говорит водитель Денис Вороненко.

Создают проблемы на дорогах и пешеходы, которые игнорируют подземные переходы и перебегают проезжую часть в неположенных местах, как это происходит рядом с перекрестками улиц Академика Павлова и Василия Стуса, улиц Академика Павлова и Героев Труда.

"На этих участках часто люди ленятся спускаться в метро, а идут напролом и переходят дорогу в неустановленном месте. Многих даже не останавливают достаточно высокие ограждения", — говорит автолюбитель Михаил Лащенко.

Салтовские перекрестки вызывают сложности не только у водителей, но и у пешеходов.

"Пересечение улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев я считаю одним из самых опасных перекрестков Харькова. Аварии там случаются едва ли не каждый день, травмируются или гибнут люди. При этом есть светофоры, переходы, лежачий полицейский. Возможно, это связано с большим потоком автомобилей, ведь на перекрестке соединяются несколько микрорайонов", — говорит харьковчанка Юлия Лисиченко. Горожане даже стали приписывать участку мистические свойства.

"У нас его называют "бермудский четырехугольник". Попадая на этот перекресток, и водители, и пешеходы как будто теряют контроль. Как следствие, авария одна за другой", — делится девушка. Жалуются харьковчане и на установку светофоров. Например, на пересечении улиц Бучмы и Академика Павлова светофор для пешеходов находится далеко от зебры.

"На этом участке водители и пешеходы трактуют правила движения на свое усмотрение. Это приводит к тому, что и те, и другие двигаются на запрещенные сигналы, чем и создают аварии", — говорит харьковчанка Анастасия Грицкив.