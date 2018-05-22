Операция СБУ в Харькове: задержанный ранее получил несколько пуль от наемных убийц

Стали известны подробности громкого задержания, которое сотрудники СБУ провели 18 мая в Харькове на улице Отакара Яроша. Напомним, тогда бойцы "Альфа" остановила автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором якобы находилось оружие. Адвокат фигуранта Ольга Корнева заявила, что пистолет ее клиенту подбросили, а на остальные найденные ружья у мужчины были документы.

Как сообщили NewsRoom два различных источника, задержанный – Георгий И., которого в ноябре 2016 года в центре Харькова ранили наемные убийцы. Инцидент произошел на улице Гаршина. Неизвестные несколько раз выстрелили в свою жертву, мужчина получил ранения грудной клетки и руки, но выжил. Спустя месяц силовики задержали в Киеве двух исполнителей преступления, а в Харькове – посредника.

Как сообщил тогда глава Нацполиции Вадим Троян, стоимость "заказа" составляла 8 тысяч гривен. Мотивом преступления был передел сфер влияния.

Что касается задержания 18 мая, по данным издания, мужчине инкриминируют хранение боевого пистолета "ТТ", а также, по предварительной информации, несколько более серьезных правонарушений. В СБУ пока что воздерживаются от комментариев.

Ранее издание "Depo.Харьков" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что в центре Харькова силовики задержали бывшего члена "Оплота" по фамилии Исаков. В последнее время перед убийством главы "Оплота" Евгения Жилина задержанный исполнял обязанности его заместителя.

Напомним, в Хмельницком был задержан торговец оружием. Вместе с пистолетами и патронами оперативники изъяли полкило марихуаны.



Ранее в Запорожье военная прокуратура задержала торговца оружием. У подозреваемого нашли пистолет-пулемет, револьвер и винтовку.