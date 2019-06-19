"Оппоблок" поддержал решение харьковских депутатов о возвращении проспекту Маршала Жукова исторического названия

Жукова расценивают исключительно как военачальника, который освобождал Украину

Евгений Мураев. Фото: opposition.com.ua

В Харькове опять появится проспект Маршала Жукова. Решение о возвращении исторического названия проспекту, которому в 2016 году было присвоено имя Петра Григоренко, принято сегодня, 19 июня, на сессии Харьковского городского совета. За проголосовали 59 депутатов горсовета .

Ранее электронную петицию на сайте Харьковского горсовета с просьбой вернуть название проспекту Маршала Жукова подписали 5587 харьковчан. После этого было решено вынести этот вопрос на рассмотрение сессии горсовета.

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"Мы возвращаем проспекту его историческое название и рассматриваем маршала Жукова исключительно как военачальника, который освобождал Украину, в частности Харьков, и Европу от нацистских захватчиков, – сказал во время сессии мэр Харькова Геннадий Кернес. – Что касается общественного мнения, то оно отображено в петиции".

Кроме подписей под электронной петицией, в мэрию с такой же просьбой поступили личные обращения жителей города.

По словам Евгения Мураева ("Оппозиционный блок"), под соответствующими заявлениями в общей сложности подписалось около 45 тысяч граждан.

"45 тысяч собранных подписей в поддержку этого вопроса является чрезвычайно важным. Почему? Потому что политика, которую власть показательно проводила последние пять лет, была направлена на то, чтобы лишить наш народ исторической гордости, чтобы переписать историю. Потому что слабым народом легче управлять. Выстраивая внешнее управление, им нужно было, чтобы мы перестали гордиться нашими героическими предками. Мы этого не допустим!" – сказал Мураев.

Напомним, что в Харьковском горсовете была создана новая депутатская фракция "Оппозиционный блок – Доверяй делам" , в состав которой вошло 54 депутата. Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес. Председателем новосозданной фракции стал депутат горсовета Игорь Терехов.

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