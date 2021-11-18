Остановилось сердце: в Харькове из больницы выписали учасника смертельного ДТП с мажором

20-летнего Михаила Баранов, который в момент смертельной аварии в Харьковенаходился на заднем сиденье Infinity, выписали из городской больницы скорой и неотложной помощи.
Об этом сообщила сестра пострадавшего Мария Кожокина, пишет Newsroom.
Остановилось сердце
"Мишу вчера выписали, он находится дома. Чувствует себя лучше, однако ему предстоит еще реабилитация. Во время выписки мы узнали, что у него останавливалось сердце", – рассказала Мария.
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Семья хочет провести парню дополнительное обследование.
Не помнит аварию
Михаил Баранов провел в больнице 21 день. По словам сестры, к ее брату и его другу приходили следователи. Парни совершенно не помнят день аварии. Телефон Михаила исчез с места ДТП, его до сих пор не нашли.
На лечение парня семья потратила больше 7 тысяч долларов. Все деньги они платили неофициально. Из-за этого Мария сомневается, что у виновника аварии удастся отсудить компенсацию за лечение.
Что было ранее?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
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