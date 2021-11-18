Остановилось сердце: в Харькове из больницы выписали учасника смертельного ДТП с мажором

Парень находился в больнице больше 20 дней, но сейчас его выписали и отпустили домой

Авария произошла 26 октября / Коллаж "Сегодня"

20-летнего Михаила Баранов, который в момент смертельной аварии в Харьковенаходился на заднем сиденье Infinity, выписали из городской больницы скорой и неотложной помощи.

Об этом сообщила сестра пострадавшего Мария Кожокина, пишет Newsroom.

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Остановилось сердце

"Мишу вчера выписали, он находится дома. Чувствует себя лучше, однако ему предстоит еще реабилитация. Во время выписки мы узнали, что у него останавливалось сердце", – рассказала Мария.

Семья хочет провести парню дополнительное обследование.

Не помнит аварию

Михаил Баранов провел в больнице 21 день. По словам сестры, к ее брату и его другу приходили следователи. Парни совершенно не помнят день аварии. Телефон Михаила исчез с места ДТП, его до сих пор не нашли.

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На лечение парня семья потратила больше 7 тысяч долларов. Все деньги они платили неофициально. Из-за этого Мария сомневается, что у виновника аварии удастся отсудить компенсацию за лечение.

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