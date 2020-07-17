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Оставила дома пятимесячного ребенка: всплыли подробности исчезновения девочки-подростка под Харьковом

17 июля, 10:15

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Молодую мать разыскивают уже неделю

У 17-летней девочки, которая пропала неделю назад под Харьковом, дома остался ее пятимесячный ребенок. Как рассказала "Город Х" тетя пропавшей Татьяна, ребенка ее племянница родила после окончания 9 класса. С малышом сейчас папа Лены.

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"Мама Лены лишена родительских прав. Я с ней разговаривала, говорит, что ее там нет. И что они последний раз с ней разговаривали два месяца назад. Знаю, что Лена получает детское пособие на карточку, как мать-одиночка, и пособие по рождению ребенка. Со слов отца Лены, она откладывала деньги на крестины малыша. И вот эти деньги (примерно шесть тысяч гривен – ред.) пропали", – сообщила родственница девочки.

Также Татьяна рассказала, что в исчезновении ее племянницы мог быть замешан ухажер Лены. По ее словам, 22-летний Руслан должен был забрать девушку и отвезти в Харьков. Также известно, что он помогал Елене оплачивать комнату, в которой она жила.

А вот подруга пропавшей Анастасия считает, что Лена могла отправиться в путешествие.

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"Лена может быть и не в Харькове, а в любой другой области. Она любила ездить по разным городам. Раньше ездила в Запорожье и не только. Я ее знаю", – отметила она.

Напомним, ранее в Киевской области нашли двух несовершеннолетних ребят, сбежавших из центра социальной поддержки детей и семей.

А в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее об инциденте смотрите в сюжете "Сегодня":

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Харьков подросток розыск харьковская область

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