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В Харьковской области отец и дочь погибли в выгребной яме

7 июня, 15:52

Мужчина проводил ремонтные работы в детском саду, а его дочь заметила, что отца долго нет

Фото: Beton-House
Фото: Beton-House.

Сегодня в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение из детского сада села Вербовка об обнаружении тел мужчины и женщины в сточной яме

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина и его дочь работали в детском саду. Мужчина занимал хозяйственную должность, а женщина была медсестрой.

По словам сотрудников детского сада, 57-летний мужчина проводил ремонтные работы, а 33-летняя дочь заметила, что отца долго нет, пошла ему на помощь и не вернулась.

Причины смерти отца и дочери устанавливают правоохранители. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Данный факт сотрудники  полиции внесли в Журнал единого учета. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Запорожской области двое мужчин погибли в выгребной яме, а их молодой коллега оказался в больнице.

А в одном из сел Николаевского района Львовской области в результате падения в выгребную яму погиб трехлетний ребенок. 

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Тег отравление, гибель, колодец, Балаклея, харьковская область, коллектор

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