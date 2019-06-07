В Харьковской области отец и дочь погибли в выгребной яме

Мужчина проводил ремонтные работы в детском саду, а его дочь заметила, что отца долго нет

Фото: Beton-House.

Сегодня в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение из детского сада села Вербовка об обнаружении тел мужчины и женщины в сточной яме.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина и его дочь работали в детском саду. Мужчина занимал хозяйственную должность, а женщина была медсестрой.

По словам сотрудников детского сада, 57-летний мужчина проводил ремонтные работы, а 33-летняя дочь заметила, что отца долго нет, пошла ему на помощь и не вернулась.

Причины смерти отца и дочери устанавливают правоохранители. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Данный факт сотрудники полиции внесли в Журнал единого учета. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Запорожской области двое мужчин погибли в выгребной яме, а их молодой коллега оказался в больнице.

А в одном из сел Николаевского района Львовской области в результате падения в выгребную яму погиб трехлетний ребенок.

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