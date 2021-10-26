Отказываются ходить на учебу: в Харькове студенты объявили забастовку

Харьковский политехнический институт объявил о забастовке. Уже с 29 октября студенты заявили о том, что прекращают посещать очное обучение.
Об этом сказано в Telegram-канале "Студенты ХПИ".
Отказываются ходить в институт из-за заболевших преподавателей
По словам студентов, среди преподавателей много заболевших, а руководство об этом умалчивает. Несмотря на то, что многие образовательные учреждения Харькова уже ушли на дистанционное обучение, очное отделение ХПИ продолжает работать.
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Требования студентов
- Соблюдение рекомендаций МОН, в частности перевод обучения на дистанционное
- Перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения
Студенты подчеркнули, что не намерены прекращать учебный процесс, а лишь перевести их на дистанционное обучение с сохранением выплат и здоровья.
Ситуация с коронавирусом в Украине
За прошлые сутки, 25 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случая COVID-19.
Всего инфекцию подтвердили у 2 803 159 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 7340 жителей Украины (всего – 64 936). Вылечить удалось 2 390 112 инфицированных (9738 – за последние сутки).
Рекорд смертности от COVID-19
За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине выявили 19 120 новых случаев коронавируса, это на 4486 человек больше, чем за сутки до этого. Умерло рекордное количество инфицированных – 734.
Больше всего новых инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях. В Киеве – 1135 новых больных COVID-19.
По всей стране сделали 129 063 теста на коронавирус (68 569): методом ПЦР – 61 027 (34 540), ИФА – 18 233 (6487), экспресс-тестов на антиген – 49 803 (27 542).
Отметим, что за все время эпидемии умерли 64 936 инфицированных.
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