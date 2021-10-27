Откуда у подростка люксовое авто? Новые подробности "мажорного" ДТП в Харькове

Отец 16-летнего виновника ДТП в Харькове торгует мясом на центральном рынке, а у мамы есть бизнес в сфере ценных бумаг

Смертельное ДТП в Харькове

Вечером 26 октября на пересечении проспекта Гагарина и улицы Одесской произошло смертельное ДТП. Обломки разбитых авто до сих пор лежат на газоне.

Сайт "Сегодня" рассказывает новые подробности смертельного ДТП.

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Движение по проспекту после головокружительной автотрощи возобновили только через восемь часов. Водитель "Шевроле" погиб на месте. 3 пассажиров "Инфинити" забрали в больницу – они в реанимации. Угроз жизни нет.

"Пострадал юноша 19 лет, закрытая черепно-мозговая травма, вывих левого плеча, ушибы туловища. Девушка 16 лет: закрытый перелом левого бедра. Юноша 19 лет – это третий пассажир. Тоже – черепно-мозговая травма", – рассказала заместитель мэра Харькова по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан.

16-летняя Лиза, ехавшая в скандальной "Инфинити", сейчас просит денег на лечение. Ибо никто из семьи виновника ДТП помощи не предлагал. У самого 16-летнего водителя – никаких значительных травм, его осмотрели и передали полиции. Предварительно – был трезв. Но за рулем гоняет уже не в первый раз.

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"Затем мне начал говорить, что он разбил "Порш Кайен", "Додж", "Камри". Он мне начал отправлять видео в личные сообщения как двойную сплошную пересекает, на красный неоднократно ездит на большой скорости. Я говорю ему:"Чего выделываешь?", он: "Могу себя позволить, любой вопрос у нас можно решить за 100-200 долларов", – рассказала блогер Анна Кривуц.

Следователи говорят, что 16-летнего Николая уже дважды останавливали за превышение скорости и вождение без прав. Оба производства сейчас в суде. Ко всему, 2 года назад этот подросток устроил стрельбу в супермаркете. Он напал на мать и брата девочки, к которой задирался. А родные – вступились. Получил за это летом – год условно.

"Человек находится под условным сроком наказания. В этот период наказания он не имеет права совершать никаких правонарушений уголовных, но, несмотря на это, человек идет на грубое нарушение, что привело к такой ужасной аварии", – сказал начальник отдела следственного управления Нацполиции Харьковской области Александр Умников.

Печально известная "Инфинити" записана на мать малолетнего водителя, купила она ее неделю назад. Сразу после аварии копам заявили о похищении этого автомобиля. А в сети появилась информация от пострадавших пассажиров "Инфинити", что родители пытаются откупить сына.

"Новости Сегодня" звонили папе задержанного и трубки он не взял.

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"Предлагают огромные деньги для того, чтобы один из пассажиров данной машины взял вину на себя вместо водителя. За огромные деньги", – сказал блоггер Стас Жадан.

Цена последнего выкрутаса малолетнего водителя – жизнь 58-летнего Игоря Носова.

В эксклюзивном интервью дети погибшего рассказали, что отец ехал по делам. Говорят, что он готовился начать новую жизнь: только достроил дом, хотел сменить работу и ждал 4-го внука.

"Папа отдавался своим детям. Он хотел, чтобы у нас все было гораздо лучше, чем сейчас. И да – сегодня должно было быть положительное событие в нашей семье, которое уже не случится. Без него это не имеет смысла", – сказала дочь погибшего Анастасия Бондаренко.

И дети погибшего готовы идти к последнему, чтобы убийца их отца оказался в тюрьме.

"То, что предусмотрено Уголовным кодексом. Я понимаю так. Ну и о родителях не стоит забывать, что купили 16-летнему сыну машину. Прав не было, а опыт вождения был. Купили машину…", – сказал сын погибшего Артем Носов.

16-летний водитель задержан, ему объявили подозрение. Уже завтра должны выбрать меру пресечения. Ему грозит до 8-ми лет за решеткой. Тем временем подъезд, где официально зарегистрирован подросток, неизвестные ночью обрисовали проклятиями и угрозами.

Развитие события

В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария . Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.

. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек. Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.

Что известно о водителе Infinity?

Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Парень разбил несколько машин и прострелил коленки человеку

Парень уже разбил Рorsche Cayenne, Toyota Camry и много других машин. Также он отправил блогеру Анне Кривуц видео, как пересекает двойную сплошную и ездит на красный свет.

"Он говорил: "У меня родители нормальные, машины есть, ты не можешь себе это позволить. Все можно купить", – отметила девушка.

Также Анна сообщила, что однажды в клубе 16-летний мажор прострелил коленки человеку. Николай всегда говорил: "Если бы у меня не было условки, я бы еще больше чудил".

Конфликт с правоохранителями

На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

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