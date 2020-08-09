Оторвало ноги и руку: выяснилась причина гибели мужчины в Харьковской области

В Харьковской области мужчина остался без руки и обеих ног после взрыва. Как оказалось – он пытался разобрать артиллерийский снаряд.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Врачи пытались спасти его, но мужчина не выжил.
"На Харьковщине полицейские расследуют обстоятельства гибели мужчины. В результате взрыва 39-летнего жителя села Семеновка Первомайского района в тяжелом состоянии доставили в харьковскую больницу с травматической ампутацией нижних конечностей и левой руки. От полученных травм мужчина скончался", – говорится в сообщении.
Накануне в полиции говорили, что якобы взорвался баллон. Однако теперь стало известно, что у себя во дворе мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв.
Сейчас в полиции продолжают расследовать обстоятельства гибели мужчины.
Также новости "Сегодня" писали о взрыве в жилом доме на улице Гончара в столице. Детонация произошла в шахте лифта. Взрыв был настолько мощный, что в доме вынесло окна, а сам грохот слышали жители еще нескольких улиц.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк