Оторвало ноги и руку: выяснилась причина гибели мужчины в Харьковской области

В больницу пострадавшего привезли без ног и руки, но операцию он не пережил

В Харьковской области мужчина остался без руки и обеих ног после взрыва. Как оказалось – он пытался разобрать артиллерийский снаряд.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Врачи пытались спасти его, но мужчина не выжил.

"На Харьковщине полицейские расследуют обстоятельства гибели мужчины. В результате взрыва 39-летнего жителя села Семеновка Первомайского района в тяжелом состоянии доставили в харьковскую больницу с травматической ампутацией нижних конечностей и левой руки. От полученных травм мужчина скончался", – говорится в сообщении.

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Накануне в полиции говорили, что якобы взорвался баллон. Однако теперь стало известно, что у себя во дворе мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв.

Сейчас в полиции продолжают расследовать обстоятельства гибели мужчины.

Также новости "Сегодня" писали о взрыве в жилом доме на улице Гончара в столице. Детонация произошла в шахте лифта. Взрыв был настолько мощный, что в доме вынесло окна, а сам грохот слышали жители еще нескольких улиц.

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