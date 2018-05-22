Отравление в Харькове: видео первых минут ЧП и официальная версия полиции
В полиции прокомментировали резонансное отравление школьников, из-за которого были госпитализированы 37 детей
Неизвестный газ в школе №3 в Харькове, в результате чего было госпитализировано 37 детей, распылил один из учеников, чтобы сорвать занятия – такую версию отрабатывает Нацполиция Украины.
"Предварительная версия, которую сейчас отрабатывает следствие, – кто-то из учеников распылил газовый баллончик с целью срыва учебного процесса. Завтра занятия в школе будут возобновлены", – сообщили вечером 22 мая в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Отметим, веществом, распыленным в харьковской школе №3, был перцовый газ – об этом сайту "Сегодня" сообщил источник в правоохранительных органах Харькова.
Как сообщалось ранее, по словам отца одной из госпитализированных школьниц Олега Головкова, по симптомам распыленное вещество не похоже на перцовый газ.
"От перцового газа – слезы и кашель. А здесь такого нет. Три ребенка, которые находились в эпицентре, потеряли сознание. Моя дочка была в стороне – у нее сильная слабость, она не может стоять на ногах и очень бледная. Я не исключаю, что это может быть газ паралитического действия", – сказал он.
В свою очередь и.о. главы МОЗ Ульяна Супрун сообщила, что в Харькове из-за отравления в школе неизвестным веществом госпитализированы 37 учеников, один из них находится в тяжелом состоянии.
, в результате чего было госпитализировано 37 детей,
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