Отравление в харьковской школе: Супрун рассказала, сколько детей пострадало

В Харькове из-за отравления в школе неизвестным веществом госпитализированы 37 учеников, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Относительно ситуации в Харькове: в ООШ № 3 произошло отравление детей неизвестным газом (вероятно перцовый). Пострадали 37 детей, которые госпитализированы в ОДКБ № 1 (33 – в легком состоянии, 3 – в состоянии средней тяжести; 1 – в тяжелом состоянии)", – написала она.

По словам и.о. главы Минздрава, дети находятся под наблюдением врачей

Ранее сообщалось, что в школе Харькова распылили неизвестное вещество. Около 11:30 ученики старшей школы внезапно почувствовали ухудшение самочувствия: дети стали кашлять, у многих появилось першение в горле. Из-за этого всех учеников вывели на улицу. Занятия в школе остановлены. Многие родители срочно забирают детей из школы домой.

На место происшествия прибыли 4 автомобиля медиков для оказания скорой помощи некоторым ученикам. Со школьного двора на автомобилях скорой помощи некоторых пострадавших детей увозят в больницу.

Напомним, 21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом из школы эвакуировали около 400 учеников. Полиция начала расследование инцидента по статье о хулиганстве.