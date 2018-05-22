Отравление в харьковской школе: Супрун рассказала, сколько детей пострадало

Сегодня, 15:25

По словам и.о. главы Минздрава, дети находятся под наблюдением врачей

Уляна Супрун. Фото: пресс-служба Кабмина
Уляна Супрун. Фото: пресс-служба Кабмина

В Харькове из-за отравления в школе неизвестным веществом госпитализированы 37 учеников, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Относительно ситуации в Харькове: в ООШ № 3 произошло отравление детей неизвестным газом (вероятно перцовый). Пострадали 37 детей, которые госпитализированы в ОДКБ № 1 (33 – в легком состоянии, 3 – в состоянии средней тяжести; 1 – в тяжелом состоянии)", – написала она.

По словам и.о. главы Минздрава, дети находятся под наблюдением врачей

1526991424.1983

Ранее сообщалось, что в школе Харькова распылили неизвестное вещество. Около 11:30 ученики старшей школы внезапно почувствовали ухудшение самочувствия: дети стали кашлять, у многих появилось першение в горле. Из-за этого всех учеников вывели на улицу. Занятия в школе остановлены. Многие родители срочно забирают детей из школы домой.

На место происшествия прибыли 4 автомобиля медиков для оказания скорой помощи некоторым ученикам. Со школьного двора на автомобилях скорой помощи некоторых пострадавших детей увозят в больницу.

Напомним, 21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом из школы эвакуировали около 400 учеников. Полиция начала расследование инцидента по статье о хулиганстве.
Харьков, школа, отравление, супрун

Вы сейчас просматриваете новость "Отравление в харьковской школе: Супрун рассказала, сколько детей пострадало". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: Facebook Олег Головков

ЧП в харьковской школе: 15 детей оказалось в больнице

Сегодня, 13:52

По симптомам распыленное вещество не похоже на перцовый газ

Харьков

Детей вывели из помещения. Фото: objectiv.tv

В школе Харькова распылили неизвестное вещество: детей увозят скорые

Сегодня, 13:28

На место происшествия прибыли четыре автомобиля медиков для оказания скорой помощи ученикам
Загрузка...

Украина

Лилия Гриневич. Фото: kmu.gov.ua

После отравления детей в школе Николаева Гриневич назвала тревожную тенденцию

Сегодня, 13:28

Минобразования ведет работу вместе в руководителями учебных заведений и с руководителями департаментов образования на местах

Запад

Пятеро детей в больнице. Фото: uapress.info

Во Львовской области в детском садике отравились дети

Сегодня, 11:22

У всех пострадавших диагностировали острый гастроэнтероколит

Происшествия

Люди пили из канистры. Фото: ГУ НП в Киевской области

Отравление алкоголем в Борисполе: умерли три женщины и трое мужчин

Сегодня, 11:21

Полиция открыла уголовное производство  

Происшествия

Фото: flickr.com

В Борисполе погибли шесть человек из-за отравления алкоголем

Сегодня, 09:53

Группа лиц употребляли спиртные напитки все вместе в частном доме, но выжил только один
Загрузка...