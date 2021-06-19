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Отравление в ресторанах Харькова: число пострадавших растет

19 июня 2021 16:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Инкубационный период продлится до 22-го июня – вполне возможно, что обратились в больницы еще не все

Харьковская клиническая больница скорой и неотложной помощи. Фото: kharkov.info

Харьковская клиническая больница скорой и неотложной помощи. Фото: kharkov.info

В Харькове число заболевших выросло после того, как попробовали суши в одной из сети ресторанов города. Корреспонденту "Сегодня" рассказали в лабораторном центре, может ли еще увеличится число отравлений.

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Так, уже 78 человек поступили в медучреждения после визита в рестораны данной сети.

По словам заведующей отделом эпидемиологического надзора Харьковского областного лабораторного центра Татьяны Карловой, это кишечная инфекция бактериальной этиологии (скорее всего это – сальмонеллезная инфекция или дезентерия). Ее максимальный инкубационный период – семь суток.

"Кто-то получил меньшую дозу, кто сразу отреагировал. Поэтому еще семь суток мы можем наблюдать, учитывая, что первые заболевшие были 16-го числа, а употребляли ли они в пищу 15-го, то еще до 22-го мы можем регистрировать больных. Если они вообще обратятся за медицинской помощью. Все заболевшие обследованы бактериологично с учетом предварительного диагноза", – рассказала Татьяна Карлова.

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В лабцентре не исключают, что источником инфекции мог быть кто-то из персонала. Среди отравившихся – два официанта.

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Ранее мы писали, что из-за массового отравления уже открыто уголовное производство. В двух ресторанах сети берут пробы продуктов на бактерии группы кишечной палочки.

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