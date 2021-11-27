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Отвлекли яркие огни на заправке – адвокат о причине смертельной аварии под Харьковом

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 ноября, 15:33
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Обжаловать меру пресечения в виде содержания под стражей виновника аварии скорее всего не будут
В аварии под Харьковом оказалась виновата заправка
В аварии под Харьковом оказалась виновата заправка / Фото: Коллаж: Сегодня

Защитник 41-летнего обвиняемого в нарушении ПДД, которое повлекло гибель трех человек, рассказал, что случилось перед столкновением по версии водителя. Адвокат Андрей Стеценко говорит, что внимание мужчины отвлекли яркие огни на заправке.

Видео опубликовала ВЕХА (Харьков) в Telegram.

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"Он сообщил о том, что на фоне данного перекрестка и светофорного объекта находится заправка одного из известных брендов в Украине, которая имеет зелено-красную раскраску и сливается со светофорным объектом", – рассказал Андрей Стеценко.

По словам адвоката, эту версию еще будут проверять. В то же время защитник отметил, что, скорее всего, обжаловать меру пресечения в виде содержания под стражей не будут, но это еще не точно.

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Что известно о ДТП

Водитель на фуре, доверху нагруженной жмыхом, пролетел на красный свет. Снес легковушку, врезался в грузовик и опрокинулся на такси. Легковушка была буквально раздавлена и еще и засыпана жмыхом! Внутри, кроме шофера, была бабушка с трехлетней внучкой. Все трое погибли. Уже известно, что водитель фуры был под действием наркотиков.

Камеры наблюдения запечатлели момент страшной аварии. Видно, как фура летит на красный свет, цепляет легковушку и почти сразу опрокидывается на бок. Тонны макухи засыпают такси, в котором были люди. Спасатели почти два часа разгребали завалы, чтобы достать пострадавших.

"Машину раздавило полностью. Шансов спастись у пассажиров и водителя не было", – говорит спикер госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Евгений Василенко.

Вместе с этим водителем, в аварии пострадали четыре человека. Один – в нейрохирургии – его прижала куча макухи. Но его жизни ничего не угрожает, говорят медики. Еще у двоих ссадины, их осмотрели и отпустили домой.

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Коротко о ДТП:

  • В Харькове вечером 25 ноября на окружной дороге столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. На одну из машин перевернулся грузовик с щебнем – авто полностью засыпало.
  • В результате ДТП погибли три человека – 49-летний водитель такси, 49-летняя женщина и трехлетняя девочка. По информации медиков, смерть наступила в результате удушения. То есть люди задохнулись под щебнем. Еще двух пострадавших госпитализировали медики.
  • Также Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с моментом ДТП.

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