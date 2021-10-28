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Озеро с привидениями и тайное кладбище НКВД. Чем удивляет знаменитый Лесопарк в Харькове

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
28 октября, 15:57
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Вокруг Харьковского лесопарка ходит множество мистических и жутких историй, но большинство из них связаны со Второй мировой войной
Какие тайны скрывает лесопарк в Харькове
Какие тайны скрывает лесопарк в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня

Лесопарк в Харькове местные жители часто называют "легкими" города. Это самый большой лесной массив среди аналогичных в Украине. Однако кроме живописной природы территория славится большой историей, в том числе и пугающими легендами.

"Сегодня" узнали, что известно о харьковском лесопарке.

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История и растения парка

История Лесопарка начинается в 20-х годах прошлого века. Тогда территория леса составляла около 400 га. В 50-60-е годы харьковские студенты организовали массовую высадку деревьев и значительно увеличили территорию самого Лесопарка. Уже в 1987 году его площадь составляла 2385 га. Харьковский лесопарк стал крупнейшим не только в Украине, но и во всем СССР.

Фото: DepoХарьков

Сейчас же его площадь – около 1,9 тыс. га. К биологическому разнообразию Лесопарка относят более 40 животных и более 30 растений, занесенных в Красную книгу Украины и Красный список Харьковской области. Многим деревьям уже более 100 лет. Некоторые достигают почтенного возраста 200-400 лет. А вот среди животных можно встретить немало лисиц, белок, ежей, иногда даже кабанов.

Тайное кладбище НКВД

Как пишет "DepoХарьков", в истории Лесопарка есть и жуткие страницы. Во времена СССР НКВД организовало в лесопарке настоящую "харьковскую катынь". Туда свозили тела расстрелянных палачами НКВД людей. Трупы стали привозить в 1937 году – в разгар сталинских репрессий.

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Фото: DepoХарьков

Среди жертв было много попавших в плен польских офицеров. Тогда военных отправили в спецлагерь НКВД в Старобельск, а на расстрел повезли в Харьков. Расстреливали по одному, в затылок.

О кладбище узнали в конце 1960-х годов – местные школьники нашли несколько черепов, организовали "охоту за сокровищами" и в итоге принесли около 20 человеческих черепов в школу. Спецслужбы изъяли у детей находки и "убедительно объяснили, что рассказывать об этом не стоит". А само кладбище приписали немцам.

Сейчас на этом месте находится мемориальный комплекс, на котором увековечили имя каждой жертвы тоталитаризма.

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Фото: DepoХарьков

Мистическое озеро

На территории Лесопарка есть живописное озеро, которое появилось на месте слияния реки Саржинка с небольшим ручьем. Озеро долго было являлось излюбленным местом отдыха рыбаков. Сейчас эта местность частично заболочена.

Фото: DepoХарьков

Местные жители говорят, что здесь раньше находилось старинное кладбище. По легенде, на водоеме можно встретить призраков. Однако такими легендами озеро окутано из-за илистого дна и большого количества тростника.

Могила неизвестного летчика

Во время Второй мировой войны в Лесопарке проходили кровавые бои и действовали партизанские отряды. После августа 1943 года, когда освободили город, территория Лесопарка пронизана бывшими окопами и траншеями.

Кое-где можно встретить могилы неизвестных солдат. Среди них есть и могила неизвестного летчика, расположенная недалеко от детского лагеря "Лесная Сказка". На памятнике написано "Неизвестному летчику, который погиб в годы Великой Отечественной войны". Однако кто он, все еще неизвестно.

Фото: DepoХарьков

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