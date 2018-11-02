"Оживляет" технику вслепую: в харьковской библиотеке работает необычный компьютерный мастер

В Харькове живет компьютерный мастер, который на ощупь собирает системные блоки для компьютеров. Незрячий 48-летний Тарас Матвеев рассказал журналиста "Сегодня", когда увлекся техникой и почему не представляет свою жизнь без компьютеров.

Учился харьковчанин в школе-интернате для слепых, где познакомился с техникой и начал ее чинить. В начале 2000-х мужчина "заболел" компьютерами: изучал описание плат на шрифте Брайля, о некоторых нюансах ему рассказывали знакомые. Методом проб и ошибок свой первый системный блок он собрал в 2001 году.

"Это был компьютер на базе процессора АМД — "Атлон". На память его оставил, до сих пор храню", — рассказал Тарас.

Сейчас же на счету мастера десятки восстановленных машин. Тарас на ощупь изучил системные блоки ПК от платы до винтика. Разбираться с программным обеспечением ему помогает программа NVDA, которая выводит всю необходимую информацию с помощью речи или на брайлевский дисплей.

"Но а если серьезные проблемы с BIOS, где нельзя применить стандартную озвучку, то иногда приходиться и маму просить о помощи, чтобы прочла с монитора", — объясняет Тарас.

С ноутбуками он почти не работает — у них слишком мелкие детали, которые сложно почувствовать пальцами.

Свой талант Тарас смог реализовать в библиотеке-филиале №17 для слепых им. Гиршмана. Сначала он был здесь простым посетителем — копировал аудиокниги. Пять лет назад Тарас "оживил" четыре стареньких библиотечных компьютера и вместе с заведующей запустил виртуальную библиотеку. По желанию читателей он записывает книги на диск или копирует на флешку. Работники библиотеки называют Тараса "волшебником" и "скорой компьютерной помощью". Все это время мастер помогал библиотеке как волонтер, но недавно его трудоустроили официально на полставки.

"Я занимаюсь аппаратной частью, ремонтирую системные блоки и устанавливаю спецпрограммы, которые озвучивают систему для незрячих", — рассказал мастер.

Кроме починки библиотечных компьютеров, Тарас бесплатно помогает всем желающим обучится компьютерным премудростям и с удовольствием берет заказы на дом. Клиентов мастеру подыскивают знакомые на радиорынке, которым уже лень заниматься системниками.

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