Пабы Харькова – рейтинг от Kharkov.WoWClub.ua

В первой столице многообразие пивных заведений. Они отличаются ассортиментом предлагаемого пива, внутренним обустройством, подаваемыми блюдами. Рассмотрим лучшие пабы Харькова, которые привлекают внимание местных жителей и гостей города.

Пробка

Интересный вариант пивного заведения, находящегося в центре Харькова. Здесь каждому посетителю предлагается отведать уникальные сорта хмельного напитка. Все они изготавливаются в особых условиях крафтовой пивоварни "Пробка". Соблюдение рецептуры и получение оригинальных вкусов достигается благодаря использованию профессионального оборудования и квалифицированным специалистам, знающим, как заполучить симпатии и уважение любителей пива.

Помимо подачи вкусного пенного "Лаггера", гостей в этом пабе встречает расслабляющая атмосфера с живой музыкой. Например, в четверг возможно провести приятно вечер потягивая фирменное пиво и наслаждаясь лучшими джазовыми композициями в исполнение профессиональных музыкантов.

AltBier

Руководство заведения стремится реализовать европейские традиции приготовления и подачи классического чешского пива. Все это уже осуществляется благодаря собственной пивоварне, где производятся хмельные напитки отменного вкуса и высочайшего класса. Для получения соответствующего качества применяют передовые технологии и задействованы специалисты из Чехии. Ежемесячно выпускаются уникальные сорта. Попробуйте "Пиво месяца" и вы почувствуете неповторимое блаженство и пьянящий аромат.

Посещая фирменные пабы AltBier, гости и завсегдатаи этого заведения наслаждаются впечатляющим ассортиментом пенных напитков и лучших блюд, завоевавших признание во множестве стран мира. Отдельного внимания заслуживает возможность для каждого из посетителей организовать проведение торжественного мероприятия. Веселье и позитивные эмоции ждут всех желающих, стремящихся к приятному досугу.

Старгород

Эта пивная выполнена в готическом стиле. Расположилась недалеко от центра города. Имеет впечатляющую площадь, которая позволяет разместить множество посетителей.

Паб может похвастаться шикарным меню, воплощающим идеальную гармонию горячих блюд с ледяным пивом. Большинство предлагаемых яств – это мясные изыски. Фирменным деликатесом является свиное колено.

Хмельные сорта пива здесь производятся из натуральных составляющих на современном оборудовании. Каждый напиток имеет уникальный вкус и аромат. Основные виды, которые подаются в "Старгороде": Лаггер, Десятка, и Черное. Если же вы хотите персонально понаблюдать за волшебством пивоварения, то у каждого желающего есть возможность записаться на увлекательную экскурсию.

Red Door Pub

Шикарный паб, находящийся на Пушкинской. Ждет гостей и постоянных посетителей ежедневно с 3-х часов дня.

В качестве дополнения к пиву, здесь подают вкусную пиццу. Местное блюдо отличается от аналогичных выпечек, реализуемых в других пивных и ресторанах. Ее готовят по классическому рецепту, используя итальянскую муку, свежие и пряные ингредиенты. Меню постоянно видоизменяется и дополняется новыми вариантами пиццы.

Кроме этого, здесь вкусно готовят куриную грудку кари, стейк рибай и традиционное блюдо, подаваемое в пабах Fish&Chips. Если же по душе легкий перекус, то можно заказать салат с лососем или цезарь. Ну и конечно, в меню имеется ассортимент классических закусок к пиву: тигровые креветки, острые и неострые крылышки, изысканный сырный и проверенный мясной сет.

Паб "Стена"

Любители рок-музыки должны непременно побывать в харьковском пабе "Стена". Здесь всегда круто и весело, поскольку постоянно проводятся развлекательные мероприятия. Бар славится своей атмосферностью и приятными ценами.

Интерьер заведения отличается от аналогичных мест. Здесь царит дух "подпольного" рок-клуба, в котором фанаты тяжелой музыки найдут свою отдушину и смогут незабываемо провести время.

Кроме прослушивания композиций в стиле "альтернатива", "гранж", "панк", возможно также посмотреть футбольные турниры на большом экране. Любители андеграунда и командного спорта останутся довольны обслуживанием и предлагаемым меню.

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