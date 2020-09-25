Падение самолета под Харьковом: на месте крушения работают 50 спасателей, новые фото

На месте падения военного самолета в Харьковской области продолжают работать 50 спасателей и шесть единиц техники.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
На месте трагедии обнаружили тела 22 погибших. Двое выживших в катастрофе госпитализированы.
Также продолжаются поиски четырех человек, которые, по данным диспетчера, находились на борту самолета. Спасатели предполагают, что они могли прыгнуть на землю, когда АН-26 еще находился в воздухе.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по информации диспетчера аэродрома, найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски четверых продолжаются.
Также стало известно, что в больницу доставили двоих курсантов. Один из них находится в критическом состоянии. Их готовят к транспортировке в Киев.
Также сообщалось, что кроме пяти членов экипажа на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
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