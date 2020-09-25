Українська
$ 28,25
32,89
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Падение самолета под Харьковом: на месте крушения работают 50 спасателей, новые фото

25 сентября, 23:41

Руслан Ровик Руслан Ровик

На месте трагедии продолжают работу бойцы ГСЧС

На месте падения военного самолета в Харьковской области продолжают работать 50 спасателей и шесть единиц техники.

Реклама

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

На месте трагедии обнаружили тела 22 погибших. Двое выживших в катастрофе госпитализированы.

Также продолжаются поиски четырех человек, которые, по данным диспетчера, находились на борту самолета. Спасатели предполагают, что они могли прыгнуть на землю, когда АН-26 еще находился в воздухе.

В тренде
В Сумах "похитили" полковника ВСУ: в полиции раскрыли подробности
Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по информации диспетчера аэродрома, найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски четверых продолжаются.

Также стало известно, что в больницу доставили двоих курсантов. Один из них находится в критическом состоянии. Их готовят к транспортировке в Киев.

Также сообщалось, что кроме пяти членов экипажа на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Видео: Telegram-канал Х_Харьков

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков крушение спасатели чугуев харьковская область ГСЧС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кернес на лечении в Германии: сын рассказал о состоянии отца
Кернес на лечении в Германии: сын рассказал о состоянии отцаПолитика
"Низко и подло": у Кернеса отреагировали на слухи о его заражении коронавирусомХарьков
Стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечение
Стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечениеХарьков
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте Кернеса
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте КернесаПолитика
Под Харьковом упал самолет: видео
Под Харьковом упал самолет: видеоУкраина
Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложены
Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложеныТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять