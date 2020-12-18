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Память Кернеса хотят увековечить: что планируется

18 декабря, 21:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Харькове хотят увековечить память Геннадия Кернеса. В его честь намерены назвать проспект и установить памятник. Также Кернесу хотят присвоить звание почетного гражданина Харькова.

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Об этом рассказал секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

"Для харьковчан это невосполнимая утрата и огромная трагедия. Я выступил с инициативой увековечить память Геннадия Кернеса. Я считаю, что мы должны присвоить ему звание почетного гражданина города Харьков. Это наш долг. Считаю, что мы должны назвать один из проспектов города Харькова его именем. Также начать работу над созданием памятника этому легендарному человеку, который руководил городом, огромным мегаполисом и перевернул ментальность людей и их отношение к этому городу", – сказал Терехов.

По его словам, он сделал столько для этого города, что не делал ни один мэр до него.

Терехов выразил уверенность, что депутаты Харьковского городского совета и комиссия поддержат его в этой инициативе.

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