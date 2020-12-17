Памяти Геннадия Кернеса. Вспоминаем самые яркие цитаты мэра

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер этой ночью, знали как острого на язык человека. Украинцы часто используют его высказывания, иногда даже не зная, что автор – Кернес.
Сайт "Сегодня" собрал самые яркие цитаты.
Из обращений к депутатам
- "Я предлагаю вам объявить голодовку. И чтобы плакат был, за что вы объявляете голодовку. Как раз немного похудеете. И немного мозги остынут".
- "Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда! И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой? Ты кнопка, бл***!"
- "Я сломаю вам две руки и две ноги!"
- "Встань! Смотри, сучий пес! Если ты – внимательно слушай то, что я тебе говорю, – еще раз отнесешься к своим обязанностям, еще раз я узнаю о том, что ты лично как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя, я тебя умножу на ноль, тебе ясно или нет?"
- "Если вы будете продолжать в таком духе заниматься очковтирательством, имитацией бурной деятельности, я буду принимать кадровые решения".
- "Вы мне не указывайте. Вы спайдермен, и я вам советую идти сосульки сбивать".
- "Инна Германовна, вы политическая проститутка, выйдите из зала!".
- "Та это ваша прерогатива. То будь ласка, скільки захочете. Хоть в позу зю становися и туда гуляй раком".
- "Скажите пожалуйста, а кто вы, извините, в данном вопросе, кто вы? Вы ангел? Вы – Понтий Пилат, кто вы? Вы можете мне сказать? Вы – Цезарь, кто вы?"
К общественности
- "Встретить меня можно везде – на всей территории Харькова. Горожане должны знать и видеть своего городского голову. В свою очередь и руководитель города должен знать и видеть, что происходит в городе".
- "Ищите козявки у себя, посмотрите на себя в зеркало!"
- "Люди, которые стоят на Майдане и "майданутые" — это два разных человека.
- "Не дай бог кому-то вздумается обидеть ветеранов, я думаю, он глубоко об этом пожалеет".
Из видео с Добкиным
- "Давайте будем сниматься! Пускай там все молчат, нах**..!""Давай по новой, Миша. Всё х...я".
- "Ты можешь сказать это с выражением, в одном тоне, только с мимикой твоего лица..? Ну это просто постная х**ня какая-то…"
- "Я придерживаюсь мнения, что любой победитель приумножит свою победу, если сделает врагов своими друзьями".
Напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что после смерти Геннадия Кернеса Харьков осиротел и теперь город сложно ассоциировать без своего многолетнего мэра.
Кроме того, сын Кернеса Родион Гайсинский заявил, что со смертью его отца уйдет целая эпоха и он был примером для подражания.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк