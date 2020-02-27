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Паника из-за коронавируса: в Харькове просят закрыть "китайский" рынок Барабашово

27 февраля, 13:13

Автор петиции отмечает, что на рынке много китайцев

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой закрыть или сократить рабочее время ТЦ "Барабашово". Автором петиции является местный житель Виталий Крамаренко.

Автор пишет, что на данном рынке продается большое количество китайских товаров. Кроме того, среди торговцев также много выходцев из Китая. На данным момент петиция набрала 27 голосов.

Если в течении трех месяцев петиция наберет больше 5 000 голосов, ее рассмотрят в мэрии.

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Напомним, ранее глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, что первоначальный источник эпидемии коронавируса мог быть и не в Китае.

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Также мы сообщали, что на Закарпатьепоявилось подозрение на коронавирус у пассажиров, которые приехали из-за рубежа. Туристы были во Франции и на картавале в Италии. В связи с этим на таможне изолировали целый автобус с людьми.

После осмотра и сдачи анализов коронавируса у туристов не обнаружили, их уже отпустили домой в разные точки Украины. Всю ночь за госпитализированными наблюдали медики. Пограничники, находившиеся с украинцами, также были в обсервации: один – дома, другой – в больнице.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Харьков барабашово петиция коронавирус

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