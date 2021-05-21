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В Харькове девушка назвала марш вышиванок "парадом быдла" (видео)

21 мая, 15:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Харьковчанка считает, что на парад пришли необразованные люди, которым "лучше книги читать", чем участвовать в шествии

Девушка раскритиковала участников парада вышиванок. Коллаж "Сегодня"

Девушка раскритиковала участников парада вышиванок. Коллаж "Сегодня"

В Харькове 21 мая прошел марш вышиванок. Местная жительница, которая не участвовала в марше, заявила, что это "парад быдла", а слоган "Слава Украине – Героям слава" якобы нацистский.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков Сейчас".

Так, журналист спросил девушку, что она думает о марше. Она заявила, что туда пришло "быдло", которое мало зарабатывает, а могли бы в это время "восстанавливать экономику страны".

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

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"Это просто отвратительно. (…) Здесь идут люди, которые зарабатывают, потолок, наверное, тысяч шесть. И вместо того, чтобы работать и как-то восстанавливать экономику нашей страны, развиваться, они ходят, занимаются х**ней", - сказала девушка.

Затем на уточняющий вопрос о том, считает ли она этот парад – парадом "быдла", харьковчанка ответила: "Отчасти да, это действительно необразованные люди, которым нечего делать".

Напомним, ранее украинка сняла на видео, как выбрасывает загранпаспорт и жалуется на украинское законодательство. А все из-за того, что не смогла отправиться с детьми на отдых.

После этого ее внесли в базу "Миротворца". Также на женщину выписали протокол за мелкое хулиганство и плохое воспитание детей.

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