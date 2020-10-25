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На выборах в Харькове больше всех голосов получит партия Кернеса

25 октября, 20:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

"Блок Кернеса – Успешный Харьков!" предварительно опережает остальные партии

После выборов в городской совет в Харькове, которые прошли 25 октября, из 16 партий-участниц лидируют "Блок Кернеса – Успешный Харьков!", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Слуга народа".

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Таковы результаты экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Предварительно в пятерку партий, которые преодолели проходной барьер на выборах в Харьковский горсовет, входят:

  • "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" – 39,52%
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 16,99%
  • "Слуга народа" – 12,39%
  • "Европейская солидарность" – 9,17%
  • "Партия Шария" – 6,41%

Чтобы попасть в городской совет следующего созыва, партиям необходимо набрать больше 5%.

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Напомним, в рамках совместного проекта телеканала "Украина-24" и студии Савика Шустера были проведены собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев.

Для определения явки использовались инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную ошибку выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

Кроме выборов в городской совет, 25 октября в Харькове также прошли выборы мэра. В этом году в гонке за кресло городского главы участвовали 14 кандидатов – больше о них вы можете узнать на нашем сайте.

Кроме местных выборов, по инициативе президента Владимира Зеленского в этот же день проходил и всенародный опрос, на который были вынесены пять вопросов, которые касаются каждого украинца.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Харьков местные выборы городской совет выборы 2020

Источник: Сегодня

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