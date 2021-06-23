"Перенервничала". Харьковчанка, которая жаловалась на украинский язык, попала в больницу

Студентка из Харькова Маргарита, которая на видео пожаловалась на украинский язык, перенервничала и попала в больницу.

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Об этом пишет Telegram-канал "Политика страны".

Девушка рассказала, что она лежала на капельницах.

"Я перенервничала в пятницу и в субботу попала в больницу. Сейчас на больничном, нахожусь в стационаре. Сбой анализов на фоне стресса, капали разные растворы. Сейчас уже полегче, сегодня без капельниц", – заявила она.

Отмечается, что после публикации видео ей якобы угрожали увольнением.

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"Все приостановлено. На работе рассказывают, что директор якобы мне предлагал, мол, он меня уволит, я 20 дней посижу дома, а потом он меня обратно возьмет. Естественно, такого не было", - добавила девушка.

Ранее мы сообщали, что 18-летняя жительница Ирпеня Киевской области Диана Калеганова нецензурно высказалась об украинском языке.

Также напомним, в Киеве компания Nestle из-за украинского языка попала в скандал.